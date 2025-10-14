В Подольске завершается благоустройство лесопарка «Березки»

В Подольске завершают благоустройство лесопарка «Березки». На его территории уже появились пешеходные дорожки из плитки, уличное освещение, детские игровые и спортивные зоны. Обустроили площадку с элементами для занятий с собаками. Открытие лесопарка «Березки» запланировано в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установили новые малые архитектурные формы. Появились антивандальные столы для игр в настольный теннис, шахматы. Большое внимание уделили озеленению территории.

«Важно, чтобы в Подольске становилось как можно больше мест, где каждый сможет проводить время на свежем воздухе с комфортом. Ведем благоустройство лесопарка „Березки“ в микрорайоне Высотном. Его площадь составляет почти 9 гектаров», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы проводились в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.