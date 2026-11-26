Электромонтеры «Подольского комбината благоустройства» заменили фонарь на детской площадке в микрорайоне Залинейный. По словам специалистов, новый диодный светильник светит ярче натриевого и потребляет меньше электроэнергии.

Коммунальные службы ежедневно проверяют и обновляют освещение на детских площадках, во дворах и на улицах в разных частях округа. Они следят за исправностью фонарей и их соответствием современным требованиям.

Замена устаревших натриевых светильников на диодные позволяет сделать территории светлее и снизить затраты на электроэнергию. Освещение важно для комфорта и безопасности жителей в темное время суток, особенно на детских площадках.

Работы по обновлению освещения в Подольске продолжаются. Коммунальные службы планомерно меняют фонари в разных микрорайонах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.