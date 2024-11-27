В Подольске зальют 11 бесплатных катков и предоставят льготы на платных катках

Скоро в Подольске стартует сезон массовых катаний. В зимний период в горокруге планируют залить 11 бесплатных муниципальных катков на территории учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина будут предоставлять бесплатные сеансы катания на льду и прокат коньков для льготных категорий граждан и членов семей бойцов СВО при предоставлении соответствующих документов. Залог за прокат коньков составит 5 тыс. рублей. Льготники смогут кататься во вторник, среду, четверг.

На катке на улице Ленинградская, 7 у ТЦ «Остров сокровищ» по вторникам и четвергам с 11:00 до 15:00 предоставят бесплатный вход на каток для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, детей из многодетных семей, инвалидов 1, 2, 3 групп, ветеранов, участников СВО, членов их семей.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.