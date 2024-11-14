В Подольске законсервированы 8 фонтанов к зиме

Специалисты МУП «Водоканал» завершили работы по консервации восьми фонтанов в г. о. Подольск. Сооружения отключили до следующей весны. Фонтан в сквере Поколений реконструируют и сделают частью комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по консервации включают целый комплекс технических мероприятий. Специалисты слили воду, промыли чаши, демонтировали насадки и установили заглушки. Также сняли шаровые краны и светильники, прочистили заборные решетки и продули трубопроводы.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора, например «Первый бал Наташи Ростовой», укрыли на зимний период специальными конструкциями. Они необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур на протяжении всего зимнего периода.

Обустройство нового фонтана в сквере Поколений ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Президент Российской Федерации в 2023 году присвоил Подольску почетное звание «Город трудовой доблести». В ходе голосования жители округа выбрали для благоустройства и установки стелы сквер Поколений.

До середины осени для жителей и гостей округа работали фонтаны в сквере Поколений, на бульваре имени Евгения Карелова, у дворца культуры «Октябрь», «Первый бал Наташи Ростовой» на улице Кирова, на бульваре Юности, на бульваре 65-летия Победы, а также у СДК «Молодежный» и рядом с ДК «Машиностроитель».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.