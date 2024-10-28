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В Подольске вывезли около 200 кубометров мусора с незаконной свалки

В Подольске в микрорайоне Кутузово с контейнерной площадки на улице Багратиона возле дома 14 вывезли около 200 кубометров мусора, которые неизвестные незаконно здесь выбросили, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Администрация муниципалитета оепративно среагировала на сообщение жителей о незаконном сбросе. Весь вечер на площадке работали сотрудники коммунальных служб и регионального оператора ООО «МСК-НТ».

На данный момент площадка полностью очищена от мусора. Также навели порядок на прилегающей территории.

Нарушителей уже ищут, их привлекут к административной ответственности и выпишут штраф.

На территории Подольска круглосуточно работают фотоловушки. Высокое разрешение съемки позволяет оперативно фиксировать автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор, а передача фотоматериалов осуществляется в автоматическом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.