В Подольске выбрали председателя Общественной палаты

На пленарном заседании Общественной палаты Подольска 15 октября выбрали нового председателя. Руководить общественниками теперь будет вице-президент Московской областной нотариальной палаты Лариса Бурмистрова, которая ранее была заместителем председателя Общественной палаты округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгений Патрушев снял полномочия председателя Общественной палаты в связи с избранием первым заместителем председателя Совета депутатов округа.

«Буду продвигать идею о совместном сотрудничестве Совета депутатов и Общественной палаты для принятия продуманных решений на пользу жителей округа», — сказал Патрушев.

На заседании утвердили кандидатуры заместителей председателя Общественной палаты Г. о. Подольск Вячеслава Рубцова и Кирилла Рожка. Председателем комиссии по здравоохранению и социальной политике стала Кристина Сотникова, председателем комиссии по безопасности и межнациональным отношениям утвердили Александру Погодину.

В рамках встречи члены Общественной палаты обсудили актуальные вопросы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Также вопросы, связанные с непосредственной деятельностью Общественной палаты округа. В том числе о доформировании состава Общественной палаты, об участии председателей комиссий в заседаниях Совета депутатов округа, о формировании ежегодного доклада о состоянии развития институтов гражданского общества.

Бурмистрова работает в должности нотариуса на протяжении 29 лет, помогает гражданам в решении сложных юридических вопросов. Принимает активное участие в общественной жизни нотариального сообщества Подмосковья и работе круглых столов Общественной палаты РФ при обсуждении проектов социально-значимых законов, в реализации социально-просветительского проекта «Школа молодого юриста».

С участием Бурмистровой реализована деловая юридическая игра по нотариальному производству «Тайны закрытого завещания», которая демонстрировалась во многих образовательных учреждениях округа.

