В Подольске выбирают «Народного участкового»

В Подольске стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». В текущем году на звание лучшего претендуют трое достойных сотрудников. Победитель муниципального этапа представит городской округ на областном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе принимают участие участковый уполномоченный 3-го отдела капитан полиции Дмитрий Кувайцев, старший участковый уполномоченный 4-го отдела майор полиции Алексей Яковлев и участковый уполномоченный 5-го отдела капитан полиции Сергей Борисов. Каждый из них проявил себя как ответственный и надежный профессионал, готовый действовать решительно даже в самых сложных обстоятельствах и зачастую подвергая себя риску.

«Это прекрасная возможность выразить признательность тем, кто ежедневно стоит на страже спокойствия жителей. Участковые — это не просто представители закона, а люди, которые первыми приходят на помощь, разрешают непростые ситуации и делают все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Ваш голос для них — важная поддержка! Приглашаю вас поддержать участников по ссылке», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.