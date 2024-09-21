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В Подольске вручили паспорта школьникам к годовщине Куликовской битвы

В Подольске 12 юным жителям Подольска вручили первые паспорта в торжественной обстановке. Главный документ гражданина России передали первый заместитель Главы Городского округа Подольск Владимир Кравцов и участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов. Ребят поздравил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие посвятили Дню воинской славы России — годовщине Куликовской битвы. 21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) 1380 года победа великого князя Дмитрия Донского над татарским войском положила начало освобождению русского народа от ига Золотой Орды.

«Каждый из ребят, которых пригласили сегодня, отличился в учебе, спорте, творчества, общественной и волонтерской деятельности. Ваши достижения в будущем обязательно станут гордостью России. Уверен, что и пример жизни Николая Ивановича поможет вам стать достойными гражданами России. Чтите и уважайте законы нашего государства, храните его историю», — сказал Кравцов.

Герасимов рассказал ребятам о главных вехах своей жизни и напутствовал ребят прожить достойную жизнь. Никулин отметил, что пример ветерана поможет стать лучшим представителям подрастающего поколения достойными гражданами России.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.