В Подольске возведут памятник участникам СВО и военных конфликтов

В деревне Лемешово Подольска возведут памятник павшим участникам СВО, локальных войн и военных конфликтов. Выбор данной локации одобрило Подольское благочиние, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Придумал и создал композицию скульптор Илья Дюков. Высота скульптуры составит 6 м. Она символизирует вознесение души воина ангелом на небо. А размах крыльев хранителя составит около 2 м.

Благоустроят территорию и возле памятника, вокруг него будет газон, к самому монументу выложат дорогу из плитки.

Скульптура уже отлита, в ближайшее время начнутся подготовительные работы для установки памятника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.