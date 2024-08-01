В Подольске восстановят дорожное покрытие после проверки содержания территорий

Замглавы городского округа Подольск Михаил Степанов с профильными специалистами проверил содержание территории микрорайона Климовск. Он поручил закрасить граффити на фасаде, восстановить дорожное покрытие и вывезти мусор с улицы Молодежная, дом № 2а. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Профильные специалисты зафиксировали все замечания. В ближайшее время они приступят к устранению недостатков.

В августе заместители главы городского округа Подольск продолжат обход территорий.

1 августа обход микрорайона Юго-Западный проведет заместитель главы округа Вадим Буров. В микрорайон Южный отправится заместитель главы округа Ольга Шашкова.

Проверку микрорайона Силикатная заместитель главы округа Анжела Студеникина пока перенесла на неопределенное время.

Заместитель главы округа Игорь Семенов посетит деревню Боборыкино 2 августа в 9:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.