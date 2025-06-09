В Подольске волонтеры подстригли инвалидов из дома-интерната

В Подольске в преддверии Дня России парикмахеры-волонтеры организовали акцию в Климовском доме-интернате, в ходе которой подстригли и сделали укладки 20 пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью акции является внимание и забота о пожилых людях и инвалидах. Потому что даже такая мелочь, как новая прическа, может разнообразить жизнь и внести в нее новые краски.

Парикмахеры-волонтеры проводят такие акции каждый месяц. Следующую планируют организовать через неделю в Подольском военном госпитале, где подстригут бойцов, находящихся на лечении. Также к 1 сентября порадуют новыми прическами воспитанников детского дома.

День России ежегодно отмечается 12 июня, в 2025 году он выпадает на четверг. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В ней, в частности, предложил равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории. Теперь эту дату считают точкой отсчета новейшей истории государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.