В Подольске ветераны СВО провели урок мужества для школьников

В Подольске 25 марта члены ассоциации ветеранов СВО встретились со старшеклассниками лицея № 5 и провели урок мужества в формате открытого диалога. Участники боевых действий рассказали о службе и ответили на вопросы подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед учащимися выступили Артем Падалка и Руслан Ашурбеков. Они поделились личным опытом и рассказали о событиях в зоне боевых действий, в том числе об обороне острова Змеиный, героях России и подвигах военнослужащих. Школьники активно задавали вопросы и обсуждали услышанное.

Особое внимание ветераны уделили теме осознанного жизненного выбора, исторической памяти, а также предупредили о рисках вербовки и влиянии современных молодежных группировок.

«Каждый из вас — личность, каждый из вас — человек, и поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно ни перед собой, ни перед теми, кто рядом», — отметил Руслан Ашурбеков.

По итогам встречи старшеклассники проявили живой интерес к теме. После мероприятия они спрашивали, как можно поддержать бойцов на передовой, и говорили о желании внести вклад в общую победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.