В Подольске ветерану ВОВ Шестопалову вручили знак Почетного гражданина округа

В преддверии Дня Победы первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов посетил ветерана ВОВ Ивана Шестопалова вместе с юнармейцами и молодогвардейцами. Вручили ветерану знак Почетного гражданина городского округа Подольск, а также часы и подарки от партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шестопалову едва исполнилось 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Спустя три года он был призван на фронт, где провел семь лет на Балтийском флоте, служа на тральщике — небольшом, но крайне важном военном корабле, который обнаруживал и подрывал морские мины, расчищая путь для флота.

После демобилизации Шестопалов связал свою судьбу с Подольском и работал на заводе имени Орджоникидзе, а затем на АТП-6, внес свой вклад в восстановление и развитие страны. За доблестную службу и преданность Родине награжден множеством наград, включая медаль «За победу над Германией».

Ранее глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил ветерана и вручил ему памятную медаль, учрежденную президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-летия Великой Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.