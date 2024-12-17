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В Подольске вдоль дорог разместили 300 световых консолей к Новому году

В Подольске вдоль центральных дорог на опорах уличного освещения установили 300 световых консолей, в разных районах округа разместили более 40 световых фигур в ходе подготовки к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тематические украшения, иллюминация и композиции украсили здания спортивных учреждений, дома культуры, предприятия, парки.

«Уверен, такое преображение создаст настоящую новогоднюю атмосферу для жителей и гостей нашего округа!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подготовку к Новому году начали с установки искусственных елей. В этом году зеленые красавицы засверкали праздничными гирляндами по 30 адресам. Еще 5 живых елей засияли огнями на улице Кирова, Большой Серпуховской, Славянском бульваре и в поселке Леспроект.

На территории округа до 20 декабря проводят смотр-конкурс на лучшее комплексное оформление объектов потребительского рынка к Новому 2025 году и Рождеству Христову. Победители получат благодарность главы городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.