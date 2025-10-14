В Подольске в сквере Пестова сделали освещение и зоны для отдыха

В Подольске появится еще одно комфортное общественное пространство в сквере имени почетного гражданина города и Московской области Василия Пестова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На пересечении улицы Юбилейной и Красногвардейского бульвара рабочие проложили необходимые коммуникации и установили уличное освещение и систему видеонаблюдения. Сформирована и многофункциональная инфраструктура, в которую вошли спортивная зона с воркаут-площадкой и теннисным столом, зона тихого отдыха с качелями и навесом, а также новые малые архитектурные формы. Сделали дополнительное озеленение.

Проект выбрали сами жители, сквер на Юбилейной победил в народном голосовании на федеральном портале в 2023 году.

Все работы выполняются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Скоро здесь будет уютно гулять всей семьей, открытие запланировали на начало ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.