В Подольске в селе Сынкове установили новую детскую игровую площадку

В Подольске в селе Сынкове на улице Центральной, 4, открыли новую детскую площадку тематики «Дендрология». На 150 квадратных метрах современного игрового пространства вместо устаревших качелей, горок и турников установили яркие современные игровые элементы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установили удобные скамейки для родителей. Для безопасности предусмотрели ограждение и мягкое прорезиненное покрытие. Депутат совета депутатов Подольска Денис Бесогонов и директор лицея № 1 поселка Львовский Светлана Пелипака вместе с родителями одними из первых оценили, как выполнили работы в рамках муниципальной программы.

«Спасибо жителям! Как показала недавняя выездная администрация, многие активно участвуют в развитии родного населенного пункта, делятся инициативами и поддерживают важные проекты. Продолжаем благоустраивать наши дворы и общественные пространства — вместе мы делаем округ уютнее и комфортнее для жизни», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.