В Подольске в ходе субботника собрали более 370 кубометров мусора

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов со своими заместителями, председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиными и депутатами, неравнодушными подольчанами на субботнике привели в порядок сквер имени Долгого возле усадьбы Ивановское, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего собрали более 370 кубометров мусора.

В этот день в округе провели уборку на 10 общественных пространствах и территориях образовательных учреждений. К акции присоединились коллективы крупнейших предприятий АО «ЗИО-Подольск», ЗАО «ЗиО-Здоровье», АО ОКБ «Гидропресс» и других. Собрали мусор и убрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки, привели в порядок зеленые насаждения.

«Благодарю всех, кто присоединился к этому замечательному и нужному делу. Уже в следующую субботу вновь выйдем на улицы Подольска, чтобы продолжить благоустраивать наш любимый округ. Присоединяйтесь — вместе мы сделаем его еще чище и красивее!» — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.