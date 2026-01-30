В Подольске в 2025 году трудоустроили 20 ветеранов спецоперации

В Подольске в 2025 году ассоциация ветеранов СВО помогла трудоустроить 20 ветеранов на местные предприятия и провела более 40 патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске 29 января на встрече Ассоциации ветеранов СВО подвели итоги работы за 2025 год. За этот период организация содействовала трудоустройству 20 ветеранов специальной военной операции на предприятия округа.

В течение года в Подольске провели свыше 40 патриотических мероприятий, включая уроки мужества в школах и других образовательных учреждениях. На встрече обсудили вопросы социальных гарантий, меры поддержки, помощь в оформлении документов и защиту прав ветеранов.

В подольском отделении Ассоциации ветеранов СВО состоит более 100 человек. Для них и членов их семей организована регулярная консультационная поддержка по социальным вопросам. Более 100 ветеранов и семей бойцов получили адресную помощь в решении бытовых проблем и материальную поддержку.

«Здесь мы поговорили о нашей общей истории. Стараемся встречаться как можно чаще. Важно решать трудные вопросы сообща и чувствовать наше единство. Работа продолжается. Впереди новые задачи по поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи», — отметил член Ассоциации ветеранов СВО, участник боевых действий Игорь Науменков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.