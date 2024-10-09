В Подольске в 2025 г завершат благоустройство знаковых общественных пространств

В Подольске в 2025 году завершат благоустройство четырех знаковых общественных пространств. В том числе набережной реки Пахры вдоль Парадного проезда, парка «Дубрава», лесопарка «Берёзки», пространства в границах улицы Юбилейной и Красногвардейского бульвара, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ходе реконструкции набережной реки Пахры вдоль Парадного проезда благоустроят лесную и пляжную зоны парка имени Виктора Талалихина. За лето подготовили основание для дорожек, траншеи под уличное освещение, установили часть конструкций на детской площадке и воркаут-зоне. Благодаря хорошей погоде смогли сделать даже больше запланированного. Теперь продолжат работы в апреле. Кроме того, в 2025-м включим в список и модернизацию Зеленого театра в парке.

Парк «Дубрава», главное место отдыха жителей микрорайона Климовск, реконструируют полностью. Создадут отдельные зоны в единой стилистике, сделают дорожки с качественным покрытием и освещением, обновят детскую и спортивную площадки. Завершить работы планируют в третьем квартале 2025-го.

За благоустройство пространства в границах улицы Юбилейной и Красногвардейского бульвара по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» проголосовали подольчане. С началом нового благоустроительного сезона начнутся работы.

Лесопарк «Березки» востребован среди жителей Высотного микрорайона. В текущем году власти провели встречу с активистами, на которой обсудили наполнение этой территории. Постарались учесть все пожелания. Работы также стартуют весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.