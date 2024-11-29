В Подольске устроили органный концерт для раненых участников СВО

В Подольске провели органный концерт для участников СВО, проходящих реабилитацию, волонтеров и представителей «Активного долголетия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты Московского Государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена регулярно организовывают концерты в культурно-просветительском центре «Дубровицы» для отработки навыков выступлений перед зрителями.

На этот раз на бесплатный концерт пригласили волонтеров, представителей «Активного долголетия», а также бойцов, которые проходят лечение на территории округа. Для гостей прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и представителей музыки эпохи ренессанса.

Классические произведения исполнили на органе культурно-просветительского центра «Дубровицы» Инструмент изготовили на заказ в Германии по французской технологии XIX века. Таких органов в России всего два — еще один находится в Большом зале консерватории в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.