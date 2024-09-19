В Подольске установят стелу «Город трудовой доблести»

В подмосковном Подольске активно ведутся работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Стела посвящена трудовому подвигу жителей округа, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«В честь присвоения статуса «Город трудовой доблести» мы установим памятную стелу, как символ уважения к нашим предкам. Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Город трудовой доблести — почетное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года.

Почетное звание присваивается указом президента РФ городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

На территории Московской области почетного звания удостоены три города: Коломна, Ступино, и Подольск. На сегодняшний день стелы «Город трудовой доблести» установлены в двух населенных пунктах Московской области — в Коломне и Ступине.

В настоящее время на территории ведутся работы по демонтажу фонтана, устройству оснований дорожно-транспортной сети, основанию стелы и монтажу качелей. Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.