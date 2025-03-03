В Подольске установят новые детские площадки свыше чем в 20 дворах

В Подольске заменят почти 70 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия в 26 дворах и модернизируют 22 детские площадки в течение текущего года. Работы начнут с приходом тепла, сообщает пресс-служба администрации округа.

Асфальт заменят по 26 адресам. Сделают не только внутридворовые проезды, но и тротуары, парковочные пространства. Там, где требуется, построят новые. Самая большая территория порядка 11 тысяч квадратных метров расположена между домами 8, 10, 12 на улице Мичурина и 17, 17а, 19, 19а на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск.

Также модернизируют 22 детские площадки, в том числе две губернаторские на улицах Парковой и Ихтиманской. Они появились в округе в 2016 и 2014 годах. Игровые пространства, устанавливаемые в рамках программы главы региона Андрея Воробьева, обычно увеличенного размера и с большим разнообразием игровых элементов.

«В этом году наш округ — один из ведущих по благоустройству. Вместе с жителями мы продолжаем делать Подольск комфортнее и современнее, создавая удобные пространства для людей всех возрастов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.