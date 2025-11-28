В Подольске установили одну из двух самых высоких новогодних елок

В Подольске продолжается подготовка к новогодним праздникам. Одну из двух самых высоких новогодних елок округа устанавливают на бульваре 65-летия Победы. Это каркасная конструкция, которая второй год подряд будет украшать пешеходную зону микрорайона Кузнечики, открывшуюся в 2023 году. Высота елки достигает впечатляющих 21 метра, делая ее настоящим символом праздника и достопримечательностью района, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Работы по монтажу этой гигантской елки ведутся специалистами Подольского комбината благоустройства. Каркас конструкции уже полностью собран и готов к украшению. Сейчас бригада из нескольких человек занимается креплением искусственных ветвей, которые имитируют естественную хвою и создают объемный, реалистичный вид. Сборка такой елки занимает от трех до пяти дней, в зависимости от погодных условий и сложности монтажа. Аналогичная высокая елка, также высотой 21 метр, будет установлена на бульваре Юности, что позволит создать симметричное праздничное оформление ключевых общественных пространств округа.

Всего в Подольске планируется установить 16 новогодних елок различной высоты — от 6 до 21 метра. Сегодня монтаж одной из них начался в поселке Дубровицы, где специалисты возводят конструкцию, которая станет центром праздничных мероприятий. Помимо каркасных елок, в округе нарядят три живые ели: одну в деревнях и две на улице Кирова. Эти натуральные деревья добавят аутентичности и аромата хвои к праздничной атмосфере.

Преимущества для жителей и города

Установка высоких елок не только украшает бульвары, но и способствует созданию уютной и безопасной среды для отдыха. Бульвар 65-летия Победы, открытый недавно, становится еще более привлекательным местом для семейных прогулок, встреч с друзьями и новогодних фотосессий. Световые фигуры, которые дополнят убранство города, усилят праздничное освещение, делая улицы яркими и волшебными даже в темное время суток. Это особенно важно для семей с детьми, которые смогут наслаждаться атмосферой праздника, не опасаясь темноты.

Благоустройство не ограничивается бульварами: елки появятся в различных районах Подольска, включая поселки и деревни, что способствует равномерному распределению праздничного настроения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.