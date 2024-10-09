В Подольске ученые рассказали школьникам об осетровых рыбах

Ученики Дубровицкой школы имени героя России Александра Монетова посетили ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста в Подольске. Четвероклассники на каникулах стали участниками мастер-классов, которые ученые ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста проводят в рамках «Школьных пятниц», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе интерактива «Ловись рыбка большая и маленькая» ребята узнали о видах рыб, а также об их происхождении и научных исследованиях. Ученикам показали экспериментальную установку замкнутого водоснабжения, где проводятся исследования стерляди и сибирского осетра. Детей познакомили с методом проведения ультразвуковой диагностики для определения пола ценных пород рыб.

Созданная на базе Центра новая молодежная лаборатория генетических технологий в агро- и аквахозяйстве проводит исследования, направленные на поиск структурных вариантов изменчивости генома, обуславливающих проявление таких полезных признаков аквакультуральных рыб, как быстрое накопление массы тела.

С этой целью в Центре в условиях современной установки замкнутого водоснабжения была заложена экспериментальная популяция сибирского осетра, насчитывающая более 300 особей. Для обеспечения индивидуального учета показателей роста и развития в течение всего периода эксперимента, ученые пометили экспериментальное поголовье электронными чипами. У каждой особи определили живую массу и провели измерения 13 различных параметров экстерьера. Теперь учёные смотрят за динамикой изменения живой массы и параметров экстерьера.

Для получения ДНК от каждой особи провели отбор образцов плавников. Полученные препараты ДНК будут использовать для создания индивидуального ДНК-паспорта каждой особи, а также поиска структурных вариантов изменчивости генома, связанных с проявлением хозяйственно-полезных фенотипов.

Результаты исследований применяют для селекции осетровых рыб, разводимых в условиях аквакультуры.

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