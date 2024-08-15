В Подольске уберут незаконную свалку в районе деревень Малое Толбино и Лучинское

В Подольске ликвидируют несанкционированную свалку в районе деревень Малое Толбино и Лучинское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация округа заключила муниципальный контракт на оказание услуг по сбору отходов (в том числе раздельному) на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам. Также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов.

В рамках исполнения контракта подрядная организация проведет работы по ликвидации несанкционированной свалки в районе деревень Малое Толбино и Лучинское.

Согласно утвержденному графику, мусор вывезут в августе–сентябре.

Ранее жители округа на выездной администрации обращались к главе городского округа Подольск Григорию Артамонову с просьбой помочь в борьбе с незаконным сбросом строительного мусора.

Артамонов проработал эту чувствительную тему для округа совместно с силовым блоком и профильными специалистами.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.