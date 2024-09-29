Подольский центр реабилитации животных за 6 лет нашел семьи для 3 тыс собак и кошек

В Подольске в сентябре 2018 года открылся центр реабилитации временно бездомных животных «Юна». За 6 лет в нем спасли немало жизней четвероногих. За это время сотрудникам удалось пристроить в семьи около 1000 собак и 2000 котиков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Идея строительства центра реабилитации для бездомных животных пришла его создателям в 2014 году. Тогда еще никто не думал о названии, так как самым главным было воплотить сложный проект в жизнь. Прежде чем в основание центра был заложен первый кирпич, провели много встреч с зарубежными коллегами, общались с архитекторами и посещали крупные благотворительные организации в Европе.

Через пару месяцев после начала строительства Центра работники сообщили о прибившейся бездомной собаке, которой они дали имя Юна. Уже через некоторое время сотрудники Центра нашли для хвостатой красавицы новый дом, а самому проекту решили дать название в честь первого бездомного животного, которому удалось помочь — «Юна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.