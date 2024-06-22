В Подольске торжественно открыли мемориал в честь всех воинов, павших за Отечество

В День скорби и памяти в Подольске торжественно открыли новый мемориал «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» на Лемешовском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики.

На всем пути реализации — от выбора места до самой композиции — команда администрации советовались с жителями, семьями военнослужащих. Важно, что идею поддержало и Подольское благочиние. Автор мемориала — Илья Дюков. Скульптор в бронзе смог изобразить парящего ангела, возносящего к Господу душу бойца, передать скорбь и боль по безвременно ушедшим героям.

Важное событие с подольчанами разделили почетные гости: депутат Госудумы федерального собрания РФ Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель горсовета Алексей Никулин, участники спецоперации, ветераны и близкие защитников.

«Светлая память ушедшим защитникам Отечества. Быть воином — жить вечно», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

