В Подольске свыше 7 тыс человек отметили Масленицу

Масленичные гулянья на 24 площадках в Подольске собрали более 7 000 человек. Атмосфера радости, единства и веселья царила в самых разных уголках округа в течение двух дней, сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурсы, мастер-классы, хороводы, старинные народные забавы и выступления творческих коллективов стали неотъемлемой частью праздника. В воскресенье на трех площадках гостей ждали «Бурановские бабушки» с яркими музыкальными номерами. Кульминацией торжества стало сожжение чучела как символического прощания с зимой.

«Одной из главных точек притяжения стал парк имени Виктора Талалихина. Здесь прошел конкурс на самую красивую Маслену-душеньку, в котором муниципальные учреждения культуры представили оригинальных кукол, выполненных в лучших традициях народного творчества. Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! Пусть весна принесет в каждый дом радость, тепло и светлые перемены!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.