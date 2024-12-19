В Подольске свыше 60 детей получат подарки в рамках акции «Елка желаний»
Фото - © Пресс-служба администрации округа
В Подольске 62 ребенка получат подарки в рамках акции «Елка желаний». Члены местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» исполнят новогодние мечты юных жителей Подольска. Записки с пожеланиями детей сняли глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин, муниципальные депутаты, сотрудники администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Принял участие в одной из самых добрых новогодних акций — «Елке желаний». В этом году выпала честь осуществить мечты семи детей из семей наших военнослужащих. В своих открытках ребята попросили самокат, велосипед, снегокат, набор игрушек, рюкзак, очки виртуальной реальности, игровое кресло — все это каждый ребенок получит уже в самое ближайшее время. Важно, чтобы дети продолжали верить в чудо, а мы обязательно сделаем все, чтобы оно осуществилось», — сказал Артамонов.
Велосипеды, самокаты, конструкторы, наушники, планшеты, смартфоны и многое другое подарят детям участников специальной военной операции, из многодетных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и стала традиционной.
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