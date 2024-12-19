В Подольске свыше 60 детей получат подарки в рамках акции «Елка желаний»

«Принял участие в одной из самых добрых новогодних акций — «Елке желаний». В этом году выпала честь осуществить мечты семи детей из семей наших военнослужащих. В своих открытках ребята попросили самокат, велосипед, снегокат, набор игрушек, рюкзак, очки виртуальной реальности, игровое кресло — все это каждый ребенок получит уже в самое ближайшее время. Важно, чтобы дети продолжали верить в чудо, а мы обязательно сделаем все, чтобы оно осуществилось», — сказал Артамонов.

Велосипеды, самокаты, конструкторы, наушники, планшеты, смартфоны и многое другое подарят детям участников специальной военной операции, из многодетных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и стала традиционной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.