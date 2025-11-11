В Подольске стартовали демонтажные работы в «Климовской детской музыкальной школе»

На улице Театральная, 6, микрорайона Климовск города Подольска подрядчик приступил к демонтажным работам в ходе капитального ремонта «Климовской детской музыкальной школы», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области во вторник.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Площадь объекта — 3 602,3 квадратных метров. В рамках контракта предусмотрен широкий спектр работ, включая обновление кровли и фасада здания, модернизацию входных групп, полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, оконных и дверных блоков, а также внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, планируется благоустройство прилегающей территории и закупка новой мебели и учебных материалов.

Обновленная музыкальная школа откроется в 2026 году.

В детской музыкальной школе Климовска 450 учащихся. Дети осваивают игру музыкальных инструментах, занимаются народным творчеством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.