В Подольске стартовала традиционная акция «Подарок младшему другу»

сегодня в 14:20

В подмосковном Подольске стартовала традиционная акция «Подарок младшему другу», в рамках которой можно собрать детские игрушки для больных детей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Все желающие могут принять участие в благотворительном сборе новых мягких игрушек для детей, которые находятся на лечении в Подольской детской больнице.

Акция «Подарок младшему другу» проходит в преддверии Дня защиты детей с 15 мая по 29 мая по адресу: ул. Большая Серпуховская, дом № 1/41; пн-пт — с 10:00 до 17:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.