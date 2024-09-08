В Подольске стартовал третий день голосования

В Подольске в течение трех дней, включая сегодняшний, на участки микрорайонов Климовск и Кутузово, деревень Бережки, Бородино, Коледино, Новоколедино, Северово, Сергеевка и Сертякино, поселков Железнодорожном и Леспроект приходят неравнодушные граждане, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Среди избирателей много молодежи, что не может не радовать. Приятно наблюдать, что юное поколение понимает всю важность выборного процесса и реализует свое право», — прокомментировала депутат горсовета Раиса Федорова.

Если нет возможности прийти на избирательный участок по уважительной причине, можно пригласить членов УИК домой. Подайте заявление лично или по телефону участковой избирательной комиссии до 14:00.

Напомним, голосование продлится до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.