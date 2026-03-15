В Подольске стартовал традиционный слет творческой молодежи «М-Арт»

Открытие слета, организованного комитетом по делам молодежи администрации округа и подольским отделением «Российского Союза Молодежи», состоялось 13 марта на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». Мероприятие объединило более 170 школьников и студентов колледжей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На протяжении трех дней участников ждет неформальное общение, командообразование и интенсивная программа: 14 мастер-классов по четырем направлениям — танец, музыка, сцена и искусство слова. Кульминацией слета станет иммерсивный театр и большой отчетный концерт в день закрытия.

«Я была здесь в прошлом году, и мне все очень понравилось. Море активностей и новых знакомств. Атмосфера творчества заряжает так, что хочется пробовать себя в новом снова и снова!» — поделилась своими впечатлениями ученица школы № 18 Анастасия Дроздова.

Слет творческой молодежи «М-Арт» проводится в Подольске с 2014 года.

