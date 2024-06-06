В Подольске сразу 3 больших общественных пространства появятся в 2025 году

В Подольске приступили к реконструкции набережной реки Пахры вдоль Парадного проезда, а после завершения проектных работ стартует благоустройство в парке «Дубрава» в Климовске и в лесопарке «Березки» по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Подольска.

Эту новую прогулочную зону свяжут с парком имени Виктора Талалихина. На данный момент ведется подготовка оснований и траншей под дорожки, детскую площадку, уличное освещение.

На обоих объектах должны появиться пешеходные коммуникации, освещение, детские и спортивные зоны. Жители могут поделиться своим мнением о том, что бы они хотели увидеть в «Березках». Пройти опрос можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.