В Подольске создали рисунок из свечей «Родина-мать зовет» в День памяти и скорби

В Подольске накануне Дня памяти и скорби провели патриотическую акцию «Свеча памяти» и возложили цветы к Вечному огню. На площади Славы представители администрации округа, депутаты, юнармейцы, волонтеры и неравнодушные жители округа зажгли 10 тыс. свечей и создали инсталляцию с изображением монумента «Родина-мать зовет!» и надписью «80. Победа!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Огненную картину» создали в память о героях Великой Отечественной войны. Все вместе почтили память павших. Будем и дальше сохранять историческую память о тех, кто сохранил нашу Родину и завоевал Великую Победу!» — сказал председатель совета депутатов округа Алекей Никулин.

22 июня памятные мероприятия прошли у Вечного огня на Площади Славы, памятника Подольским курсантам, стелы «Населенный пункт воинской доблести». Также почтили память погибших бойцов на «Братской могиле советских воинов» и монументе «Скорбящая мать» и на других мемориалах и памятниках округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.