В Подольске собрано порядка 7 кубометров мусора на берегу реки в ходе экоакции

В деревне Сергеевка г. о. Подольск на берегу реки Кобыленка провели Всероссийскую акцию «Вода России», в ходе которой собрали семь кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие представители комитета по делам молодежи администрации округа, сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства», депутат Московской областной Думы Татьяна Никитас. Также к уборке присоединились неравнодушные жители деревни и микрорайона Климовск.

Участники акции очистили 0,5 км прибрежной территории и собрали 7 кубометров отходов.

Ранее в ходе акции «Вода России» волонтеры очистили береговую линию рек Пахра, Конопелька, Раковка, Петрица, Десна и Лакеевка.

Всероссийская экологическая акция проходит с 2014 года в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» по-президентскому нацпроекту «Экология». Она является одной из наиболее популярных добровольческих акций в России. Традиционно в ней принимают участие молодежные и общественные организации, а также неравнодушные жители городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.