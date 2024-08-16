В Подольске собрали около 1 т гумпомощи для жителей Курской области

В Подольске собрали около 1 тонны гуманитарной помощи и жители продолжают приносить все необходимое для жителей Курской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время в «Мечте» проживают 99 эвакуированных, 70 из них — дети. Они будут находиться в Подольске столько, сколько потребуется. Власти округа оказывают всем максимальную заботу и поддержку.

Тамара Зайцева родилась в Курской области в 1946 году, в 17 лет она переехала со своей семьëй в Подольск и проживает тут уже больше 60 лет.

В это непростое время, когда многие жители Курской области столкнулись с трудностями, Тамара Никифоровна не могла остаться в стороне. Она собрала гуманитарную помощь для земляков: одежду, средства личной гигиены, а также игрушки для малышей.

«Сама родом из Курской области и таким образом выражаю поддержку землякам в это непростое время. С мужем принесли вещи, которые могут быть полезны. В такой ситуации любая помощь имеет большое значение», — сказала Зайцева.

Неравнодушные подольчане могут принести медикаменты, средства личной гигиены и новую одежду. Всё необходимое принимают с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 на улице Ульяновых, д. 1.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.