В Подольске собрали медтехнику и лекарства для госпиталя в зоне СВО

сегодня в 05:40

Активисты Подольска передали гуманитарный груз в прифронтовые госпитали, куда эвакуируют раненых бойцов, сообщили в пресс-службе округа.

В округе собрали и закупили 20 эвакуационных тележек, 140 медицинских аптечек, медицинские рюкзаки для штурмовых групп, кислородный генератор и кровать в отдел реабилитации.

Гуманитарную помощь привезут в зону спецоперации в ДНР.

Присоединиться к сбору и отправке гуманитарной помощи можно в Волонтёрских центрах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.