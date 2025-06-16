В Подольске сформировали более 250 рабочих мест для несовершеннолетних

В Подольске сформировали более 256 рабочих мест для несовершеннолетних. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет начали временно трудоустраивать в трудовые бригады. На базе муниципальных учреждений по работе с молодежью создали 60 мест, на базе муниципальных общеобразовательных организаций — 196 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комитет по делам молодежи и комитет по образованию городского округа Подольск будут оплачивать работу участников трудовых бригад. Вместе с заработной платой школьники получат материальную поддержку от центра занятости населения за счет средств бюджета Московской области.

Юным работникам будет оформлена трудовая книжка и засчитан трудовой стаж. Обязательное условие при приеме на временную работу — регистрация в округе.

Заработная плата участников трудовых бригад составит порядка 11 тыс. рублей. В том числе в период временного трудоустройства они получат материальную поддержку от центра занятости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.