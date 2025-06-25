В Подольске с начала текущего года провели более 30 экскурсий в клубе «Активное долголетие»

В Подольске более 30 экскурсий с начала текущего года организовали в клубе «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одна из них состоялась в необычном формате, когда музей сам пришёл в гости к участникам движения.

Ведущий методист музея-заповедника «Подолье» Лариса Орлова провела творческую встречу «Подольск — город с историей» в помещении клуба, расположенном на территории спорткомплекса «Труд». Она рассказала об истории создания музея «Подолье» и его деятельности.

Долголеты совершили виртуальное путешествие по историческим местам Подольска, увидели необычные музейные экспонаты, узнали, как создавался красивый ландшафт и плодовый сад музея-заповедника. Также им расказали об особенностях Дома Морозовых и дома-музея В. И. Ленина.

После мероприятия состоялось дружеское чаепитие. Участники «Активного долголетия» смогли задать представителю музея-заповедника вопросы о новых археологических раскопках, интересных людях, чья жизнь и судьба связаны с Подольском.

С начала текущего года в рамках деятельности клуба «Активное долголетие» организовано более 3000 мероприятий, в том числе более 30 экскурсий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.