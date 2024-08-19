В Подольске родители проверили готовность Федюковской школы

В Подольске провели «Родительскую приемку» и проверили готовность к учебному году Федюковской школы имени Д. И. Зернова.⁣ Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мамы учеников Федюковской школы имени Д. И. Зернова совместно с администрацией и учителями учреждения проверили готовность к образовательному процессу. В этом году в школе создан центр «Точка роста», который повсеместно открывается в сельской местности. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Центр будет иметь научно-исследовательское и технологическое направления, в нем будут проходить занятия внеурочной деятельности. Охватят такие предметы, как физика, химия, информатика, биология. В каждый из трех обновленных кабинетов приобрели новое оборудование и приборы. Также для ребят сделали зону отдыха коворкинг. В нем ученики смогут презентовать проекты на специальной грифельной доске.

«В 96-м году сама закончила эту школу. В этом году вижу значительные перемены. Очень довольна, мне нравится. Дети приходят с позитивным настроением, у них есть желание познавать что-то новое», — поделилась мама 10-классника Елена Пукасенко.

Школа активно готовилась в новому учебному году. В ней провели масштабный ремонт, создали новые кружки по информатике и робототехнике. В этом году в первый класс образовательного учреждения пойдут свыше 80 детей, для них уже создали три класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.