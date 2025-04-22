В Подольске разработан метод для улучшения питания сельхозживотных и птиц

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста (ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста) в Подольске и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) разработали и запатентовали новый способ получения липосомальной эмульсии с эфирным маслом. Вытяжки из кориандра и фенхеля планируют использовать при откорме молодняка крупного рогатого скота и птиц, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Патент получен по результатам исследования, реализованного при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ).

Вмешательство ученых потребовалось потому, что эфирные масла склонны к окислению и деградации под действием высокой температуры, кислорода и света. Это чревато накоплением токсинов в кормах и ухудшению их вкуса. Также низкая растворимость масел в воде затрудняет их прямое введение в конечные продукты.

Новая разработка позволяет обеспечить получение малокомпонентной эмульсии, содержащей эфирное масло, с сохранением количественных и качественных показателей эфирного масла в процессе хранения.

«Преодоление гидрофобности эфирного масла позволяет равномерно распределять его в жидкой среде и таким образом обеспечивать постоянство его количества и содержания основных компонентов в процессе хранения. Технический результат достигается благодаря получению липосомальной эмульсии с эфирным маслом с использованием в качестве сырья соевого лецитина», — сказал один из авторов разработки, заведующий отделом селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур ФГБУН НИИСХ Крыма, кандидат биологических наук Наталья Невкрытая.

Применять эмульсии планируют в рационах молодняка крупного рогатого скота, а также улучшения микробиома кишечника моногастричных животных и птиц.

«Сейчас происходит апробация данной разработки в широких производственных испытаниях, по завершении которых можно будет презентовать новый продукт, опираясь на собственный фактический материал», — отметил руководитель исследования, заведующий лабораторией иммунобиотехнологии и микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, доктор биологических наук Константин Остренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.