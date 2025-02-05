В Подольске раньше срока началась весенняя уборка и провели первый субботник

В Подольске благодаря теплой погоде начали проводить субботники, первый прошел в микрорайоне Южный. Порядок на общественных пространствах наводят 26 бригад Комбината благоустройства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Теплая погода позволила нам приступить к весенней уборке Подольска раньше. Провели первый в этом году субботник. Благодарю неравнодушных жителей микрорайона Южного, которые присоединились к нашим коммунальщикам. Такие акции чистоты состоятся в феврале и в других частях округа», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Комбинатом благоустройства сформировал 26 бригад, которые приводят в порядок общественные пространства округа. Собирают бросовый мусор, листву, моют малые архитектурные формы, ремонтируют дорожное покрытие. Для уборки муниципальной улично-дорожной сети привлекли 75 рабочих. Сотрудники управляющих организаций занимаются приведением в порядок придомовых территорий.

В некоторых домах, где сейчас идёт капремонт, есть нарекания на порядок от жителей. В частности на то, что подрядчики не используют бункеры для складирования строительных отходов. Власти округа совместно с министерством чистоты региона проведут рейды и привлекут нарушителей к ответственности.

С началом благоустроительного сезона, который традиционно стартует в апреле, когда температура воздуха становится стабильной, в Подольске приступят к более масштабным видам работ. Начнут менять плитку.

«Важно внимательно следить за прогнозами синоптиков, чтобы быть готовыми к различным ситуациям и в случае необходимости оперативно переоборудовать коммунальную технику, оснастить рабочих необходимым инвентарём», — заключил Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.