В Подольске проводится профилактика бешенства среди диких плотоядных животных

сегодня в 18:46

В городском округе Подольск планируется раскладка вирусвакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Раскладка будет проведена ручным способом и с использованием малой авиации на территориях лесного фонда округа Подольск.

Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных животных, внутри которого заключен контейнер с вакциной.

Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений. Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки и не скармливать домашним животным.

Бешенство — вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы, всегда заканчивается смертью.

Бешенством болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие животные (лисы, енотовидные собаки) являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представляют бродячие собаки и кошки.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.