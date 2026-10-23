В Подольске провели заседание антинаркотической комиссии

Антинаркотическая комиссия Подольска 22 октября обсудила помощь людям с наркотической зависимостью и профилактику среди молодежи. Заседание прошло в Общественной палате под председательством начальника отдела охраны здоровья граждан администрации округа Светланы Чудаковой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заседании участвовали представители комитетов по образованию, по культуре, туризму и молодежной политике, по физической культуре и спорту, управления безопасности, учреждений здравоохранения и других профильных структур.

Участники рассмотрели итоги заседаний антинаркотической комиссии Московской области, вопросы медицинской помощи, лечения и реабилитации людей с наркотической зависимостью. Также обсудили профилактику распространения запрещенных веществ среди молодежи и результаты антинаркотического месячника в Подольске.

Особое внимание уделили подросткам: своевременному выявлению рисков, индивидуальной поддержке несовершеннолетних и организации полезного досуга. Для этого необходимо взаимодействие образовательных учреждений, медицинских специалистов, спортивных и культурных организаций.

В округе продолжают информационно-разъяснительную работу с детьми, подростками и родителями. В образовательных учреждениях проводят профилактические мероприятия, тематические встречи и лекции. Медицинские специалисты консультируют жителей и участвуют в предупреждении зависимостей.

Работа профильных служб направлена на сохранение здоровья жителей, профилактику наркомании и безопасное развитие подрастающего поколения. Важную роль в ней играют совместные усилия семьи, образовательных и медицинских учреждений, органов профилактики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.