В Подольске провели праздник ко Дню защиты детей

Игровую программу «Радуга детства» провели 1 июня в двух подразделениях молодежного центра «Территория будущего» в Подольске. В мероприятии приняли участие более 150 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник состоялся на площадках «Молодежный» и во втором структурном подразделении центра. Для юных жителей округа подготовили творческие номера, интерактивную программу и угощение мороженым.

На второй площадке организовали квест по станциям. Ребята выполняли задания на ловкость и скорость, а за успешное прохождение получали печатки в маршрутные листы. Завершилось мероприятие созданием общего рисунка.

В организации праздника участвовали сотрудники молодежного центра и участники трудовых бригад. Игровую программу в первый день лета проводят уже несколько лет подряд, и для жителей округа она стала доброй традицией.

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