В Подольске на арене Ледового дворца «Витязь» состоялся матч, посвященный памяти тренера — участника СВО Дмитрия Тараева. В этот день на лед вышли ребята 2014–2015 года рождения и почтили память своего наставника, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом игры слова памяти юным хоккеистам сказали участники СВО Виктор Петров и сослуживец погибшего героя Александр Тягунов. Он рассказал о подвигах героя и о том, что хоккей занимал в сердце героя особое место.

Тараев пришел в хоккей в раннем детстве. С пяти лет тренировался в школе «Витязь», затем играл в составе команды. Спортивную карьеру продолжил в клубе «Буран» города Воронежа. В 2020 году вернулся в родную школу в качестве администратора бросковой зоны и наставника. Он работал с совсем маленькими ребятами и стал для мальчишек не только учителем, но и образцом для подражания.

В октябре 2022 года Тараева мобилизовали в Вооруженные Силы РФ. Воин бесстрашно сражался, получил медаль «За воинскую доблесть» II степени. С ожогами рук и ног прошел лечение в госпитале. После чего решил вернуться на передовую, так как не мог оставить боевых товарищей.

Он погиб в результате отражения наступления противника. Награжден орденом Мужества посмертно.

В Подольске в память о Тараеве открыли мемориальную доску на здании школы № 18 имени Подольских курсантов. На территории школы № 25 открыли аллею памяти Тараева, открыли «Парту Героя» и музейную экспозицию в честь участника спецоперации. Его имя носит теперь регулярный хоккейный турнир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.