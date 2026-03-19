В Подольске прошла выездная администрация

В микрорайоне Климовск в Доме культуры «Машиностроителей» 17 марта состоялась выездная администрация. Жители задали вопросы, касающиеся ремонта кровель, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства и других тем.

Профильные специалисты дали разъяснения по всем озвученным проблемам.

Одним из ключевых стал вопрос о ремонте входной группы на улице Ленина в микрорайоне Климовск.

Жительница дома № 13 по улице Ленина Галина Панасюк обратилась к главе городского округа Подольск Григорию Артамонову с проблемой протечки кровли.

Из-за неисправности крыши в одном из подъездов были затоплены квартиры.

Глава муниципалитета взял ситуацию под личный контроль. До ноября 2026 года запланировано проведение локального ремонта входной группы третьего подъезда в местах протечек, а также восстановление кровли.

Галина Панасюк осталась довольна полученным ответом и высоко оценила эффективность формата выездной администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.