сегодня в 18:50

В Подольске прошла встреча по вопросам соцподдержки семей участников СВО

Встреча по вопросам социальной поддержки семей и родственников участников специальной военной операции прошла сегодня при участии специалистов центра поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники администрации г. о. Подольск совместно с представителями центра социальной поддержки, Окружного управления социального развития № 16 министерства социального развития Московской области пообщались с семьями участников СВО.

На встрече обсудили вопросы, связанные с гуманитарной помощью, мерами социальной поддержки и оказания бытовой помощи.

Подобные встречи будут и дальше проводиться на регулярной основе.

Близким бойцов оказывается содействие в поиске работы, социальная, юридическая, бытовая, психологическая. Для оперативного решения любого вопроса всегда на связи с профильными специалистами сфер ЖКХ, здравоохранения, благоустройства, с волонтерским центром.

Центр поддержки участников СВО и их семей расположен по адресу: ул. Чистова, д. 11/8. Телефоны: 8 (4967) 57-77-71 и 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.