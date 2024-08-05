В Подольске прошла экоакция «Чистый лес»

Лесная охрана Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», сотрудники администрации г. о. Подольск и местные жители приняли участие в общеобластной акции «Чистый лес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Акция прошла на территории Подольского лесничества. Возле микрорайона Кузнечики более 30 человек очистили лесополосу вдоль дороги, ведущей к областной детской больнице.

Неликвидную древесину распилили, бревна сложили в специально определенных для этого местах. Организаторы предусмотрели создание временного пункта, где можно было перекусить и сделать перерыв в работе.

«Этот лесной участок — любимая локация местных жителей, которые предпочитают здесь проводить свой досуг. Участники акции собрали более 20 кубометров валежной и неликвидной древесины, а также более 2 кубометров бытового мусора. Площадь приведенной в порядок лесной территории составила 1,2 гектара», — рассказал старший участковый лесничий Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Белоусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.